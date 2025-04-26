В Оренбурге закрылось производство обувной компании «Юничел»

Производственная площадка «Юничел» в Оренбурге прекратила деятельность. Информацию об этом «Ъ-Волга» подтвердил первый замминистра промышленности Оренбургской области Дмитрий Кулаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Воробьева Фото: Ольга Воробьева

С предприятия уволено 213 человек. По словам Дмитрия Кулакова, региональные власти рассчитывают, что площадкой заинтересуются новые инвесторы.

«Со счетов наличие свободной площадки не скидываем. Будут заинтересованные, будем обязательно предлагать», — отметил первый замминистра.

Челябинская компания «Юничел» позиционируется как крупнейший производитель обуви в России. АО «Юничел-Оренбург» зарегистрировано в Оренбурге в 2002 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году выручка филиала составила 179 млн руб., убыток при этом превысил 6 млн руб.

В декабре прошлого года стало известно, что производитель выставил на продажу фабрику «Юничел-Оренбург» за 250 млн руб. До этого «Юничел» выставил на продажу предприятие в Златоусте за 350 млн руб. Генеральный директор обувной компании Владимир Денисенко объяснил эти решения финансовыми проблемами и дефицитом кадров из-за ухода работников на оборонно-промышленные предприятия.

Сабрина Самедова