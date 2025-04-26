Казанца подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью, потерпевший скончался

Житель Казани подозревается в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений. Потерпевший скончался от полученных травм на месте. Информация об этом опубликована в Telegram-канале СУ СКР по Татарстану.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 24 апреля 2025 г. на улице Зорге. В ходе конфликта 56-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на соседа, который сделал ему замечание.

В ближайшее время следователи планируют подать в суд ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Влас Северин