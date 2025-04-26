На Ставрополья СК расследует нападение домашней собаки на 10-летнего мальчика

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения домашней собаки на 10-летнего мальчика в Ставрополе. Ребенок получил множественные укушено-рваные раны и был госпитализирован, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК по Ставропольскому краю Фото: СУ СК по Ставропольскому краю

Инцидент квалифицирован по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Согласно материалам расследования, происшествие случилось днем на улице Роз. Две собаки крупной породы выбежали за пределы ограждения частного дома, после чего одна из них атаковала. Ребенка спас проходивший мимо мужчина, который отогнал агрессивное животное.

Следователи СК проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств инцидента. Руководитель следственного управления СК России по Ставропольскому краю Владимир Хорольский взял расследование под личный контроль.

Николай Аксенов