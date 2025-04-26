Вручение государственной премии имени Габдуллы Тукая

Мероприятие посвящено Дню родного языка и 139-летию со дня рождения классика татарской литературы Габдуллы Тукая и впервые прошло в новом здании театра имени Галиасгара Камала. В этом году лауреатами стали драматург Мансур Гилязов, фотограф Рифхат Якупов, а также творческая группа в составе Айрата Кашаева, Александра Полубенцева и Ильнура Гайфуллина — за постановку балета «Иакинф». Фоторепортаж «Ъ Волга-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Праздничный концерт посвященный Дню родного языка и 139-летию со дня рождения Габдуллы Тукая. В новом здании Театра им. Г. Камала. Выступающие во время концерта.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Праздничный концерт посвященный Дню родного языка и 139-летию со дня рождения Габдуллы Тукая. В новом здании Театра им. Г. Камала. Выступающие во время концерта.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ