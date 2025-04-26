В Татарстане к 2028 году могут установить памятники Галиасгара Камала и Аяза Гилязова

Главный режиссер театра Камала и художественный руководитель Набережночелнинского татарского драматического театра предложили раису Татарстана Рустаму Минниханову установить памятники Галиасгару Камалу и Аязу Гилязову к 2028 году. Об этом сообщает «Татар-информ».

Главный режиссер театра Камала Фарид Бикчантаев предложил установить памятник писателю Галиасгару Камалу. Он также предложил создать музей на месте дома драматурга и переиздать его произведения.

В 2028 году исполнится 150 лет со дня рождения Галиасгара Камала. Фарид Бикчантаев выразил надежду, что его инициативы будут поддержаны. «Я думаю, что наша просьба была услышана, и сейчас от нас ждут предложений», — сказал он.

Художественный руководитель челнинского театра Олег Кинзягулов предложил установить памятник писателю Аязу Гилязову, которому в 2028 году исполнилось бы 100 лет. «Готовьте», — ответил Рустам Минниханов.

Влас Северин