Россия увеличила экспорт удобрений в Евросоюз

Россия в феврале экспортировала в страны Евросоюза удобрений на €178,8 млн, пишет «РИА Новости». Это максимальный показатель с июля 2024 года.

В феврале доля российских компаний в импорте удобрений ЕС превысила четверть и составила 26,2%. За месяц объем поставок увеличился на 8,4%. Продажи российских компаний на европейский рынок увеличились до 505 тыс. тонн (+1%).

Крупнейшим покупателем российских удобрений осталась Польша. В феврале страна импортировала их на €68,2 млн (-1%). Сильнее всего нарастили закупки Румыния — в 4,6 раза, до максимальных с августа 2022 года €31,2 млн, а также Словения — в 5,8 раза, до €5,6 млн. Наиболее значительный спад зафиксировала Греция, которая сократила импорт российских удобрений в 19 раз, до €108 тыс.

Россия в феврале осталась крупнейшим поставщиком удобрений в Евросоюз. Второе место заняли Египет (€127 млн) и Марокко (€54,5 млн).

Подробнее — в материале «Ъ» «Удобрения хлынули на Балтику».