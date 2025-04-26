Спасатели нашли тело человека в нескольких километрах от устья реки Волхов

Аварийно-спасательная служба Ленобласти получила вызов о том, что в нескольких километрах от устья реки Волхов находится тело человека. Спасатели транспортировали его на берег, сообщили в пресс-службе ведомства.

К месту происшествия прибыли спасатели поисково-спасательного отряда города Новая Ладога. Тело человека после транспортировки на берег передали сотрудникам полиции. Обстоятельства гибели не уточняются.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что спасатели помогли двум лодочникам, застрявшим на озере Отрадное из-за непогоды.

Татьяна Титаева