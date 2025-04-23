Спасатели помогли двум лодочникам, застрявшим на озере Отрадное из-за непогоды

В Ленобласти спасатели помогли добраться до берега двум лодочникам, застрявшим на озере Отрадное из-за непогоды. Об этом сообщили в Telegram-канале Аварийно-спасательной службы 47-го региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Мужчины вышли на озеро на резиновой лодке. Когда они попытались вернуться на берег, то поняли, что это невозможно из-за сильного ветра. Спасатели поисково-спасательного отряда города Приозерск получили сигнал о случившемся, прибыли на место и доставили лодочников на берег.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что сотрудники поисково-спасательного отряда города Тосно обнаружили тело шестилетнего ребенка, провалившегося под лед на реке Тосна в районе города Никольское 23 марта. Поиски продолжались почти месяц.

Дарья Астанина