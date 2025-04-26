Гладков рассказал о планах расширить комплекс «Новый Иерусалим» после атаки ВСУ

В Белгородской области планируют восстановить и расширить разрушенный в результате атаки ВСУ деревянный храмовый комплекс «Новый Иерусалим». Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

«Начнем не просто восстановление, а увеличим площадь и количество объектов»,— написал господин Гладков. Эта идея схииеромонаха Феодора уже получила благословение главы Белгородской митрополии владыки Иоанна. В официальной группе комплекса в социальной сети «ВКонтакте» уже объявлен сбор средств на восстановление.

Комплекс «Новый Иерусалим» был деревянной репродукцией библейского Иерусалима и расположен на Михеевской горе в 30 км от города Валуйки. Строительство велось на пожертвования почти 25 лет и являлось одной из главных святынь региона.

24 апреля по территории комплекса в селе Сухарево нанесли два целенаправленных удара беспилотниками, из-за чего возник пожар. Огонь полностью уничтожил деревянные постройки. Во время атаки внутри находились четыре человека, которые остались невредимы. После пожара уцелели только входная группа, фундамент монашеского корпуса с кельями, летняя трапезная и две часовни — Божией Матери «Скорбящая» и Обретения креста Господня.