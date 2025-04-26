ФК «Урал» разгромно проиграл «Балтике» в Екатеринбурге
Калининградская «Балтика» разгромила ФК «Урал» в матче 30 тура «Мелбет» Первой лиги. Матч проходил в Екатеринбурге и закончился со счетом 2:5 (1:2).
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
ФК «Урал» открыл счет, отыгрался при счете 1:2, но за двадцать минут пропустил три гола.
Голы у «Урала» забили: Маргасов (7 минута); Секулич с пенальти (62).
У «Балтики» отличились: Пряхин (36); Мохаммад (44, 66); Осипов (70); Стефанович (86).
«Балтика» укрепила лидерство в Первом лиге, набрав 66 очков. «Урал» пока занимает четвертое место, у него 50 очков.