ФК «Урал» разгромно проиграл «Балтике» в Екатеринбурге

Калининградская «Балтика» разгромила ФК «Урал» в матче 30 тура «Мелбет» Первой лиги. Матч проходил в Екатеринбурге и закончился со счетом 2:5 (1:2).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

ФК «Урал» открыл счет, отыгрался при счете 1:2, но за двадцать минут пропустил три гола.

Голы у «Урала» забили: Маргасов (7 минута); Секулич с пенальти (62).

У «Балтики» отличились: Пряхин (36); Мохаммад (44, 66); Осипов (70); Стефанович (86).

«Балтика» укрепила лидерство в Первом лиге, набрав 66 очков. «Урал» пока занимает четвертое место, у него 50 очков.

Николай Яблонский