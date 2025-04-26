В Прикамье задолженность по розничным кредитам превысила 20 млрд рублей

В Пермском крае в январе-феврале объем неплатежей по розничным банковским кредитам вырос на 8,9%, сообщает «Новый компаньон». К 1 марта суммарная просроченная задолженность в крае достигла 20,6 млрд руб., что на 1,6 млрд руб. превышает показатель начала года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По данным портала «Долговой консультант», наибольшие неплатежи скопились у жителей Москвы (115,6 млрд), Московской области (101,6 млрд рублей), Краснодарского края (61,1 млрд), Санкт-Петербурга (46,4 млрд), Тюменской области (44,7 млрд).

Генеральный директор агентства «Долговой консультант» Денис Аксенов пояснил, что причиной роста долгов стала ситуация, при которой невозможно рефинансировать ранее взятые кредиты. «Сейчас кредиторы столкнулись с массовостью неплатежей по кредитам, оформленным на стыке лета-осени 2024 года. Тогда на фоне разговоров об ужесточении требований к заемщикам их мотивировали брать кредиты. Как результат — люди ошиблись в расчетах, и не могут платить», — добавил господин Аксенов.