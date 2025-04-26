Под Ярославлем в ДТП на пешеходном переходе погибла девочка

26 апреля 2025 года на 19-м км автодороги «Ярославль-Рыбинск» в Ярославском районе произошло ДТП. Водитель автомобиля Chevrolet Niva, двигаясь из Тутаева в Ярославль, сбил пешехода на нерегулируемом переходе в деревне Ямино.

Погибшей оказалась девочка 2008 года рождения. Она скончалась на месте от полученных травм.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Антон Голицын