Из-за тумана в Сочи пять самолетов были перенаправлены в Ставрополь

Аэропорты Ставрополя и Минеральных Вод приняли пять самолетов, направлявшихся в Сочи. Лайнеры не смогли приземлиться в аэропорту назначения из-за плохой видимости, сообщила пресс-служба сочинского аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Экипажами были приняты решения об уходе на запасные аэродромы по погодным условиям»,— говорится в сообщении воздушной гавани.

Согласно онлайн-табло аэропорта, в Ставрополе приземлились рейсы из Новосибирска и Санкт-Петербурга, а Минеральные Воды приняли воздушные суда из Перми, Череповца и Новосибирска.

Николай Аксенов