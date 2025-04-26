Власти Швеции предложили экспроприировать православную церковь

Правящая в Швеции Умеренная коалиционная партия предложила перенести здание православной церкви в городе Вестерос путем экспроприации. В 2023 году шведские СМИ писали, что строительство церкви профинансировала российская госкомпания «Росатом».

Как пишет SVT, предложение правящей партии передали на рассмотрение муниципального совета Вестероса. Местные чиновники дадут ответ в конце мая. Если муниципалитет одобрит предложение, его направят в правительство. После этого владельца церкви обяжут продать здание по рыночной стоимости и с учетом компенсации в размере 25-30% в его пользу.

Председатель муниципального совета Вестероса Стаффан Янссон сказал, что ранее в городе не было случаев экспроприации из-за связей с России. Советник Умеренной коалиционной партии Элизабет Унелл пояснила, что рассмотрение вопроса об экспроприации церкви началось из-за того, что она находится в 600 метрах от аэропорта.

Православная церковь в Вестеросе открылась в ноябре 2023 года. SVT писало, что компания «Росатом» выделила 35 млн крон ($3,6 млн) на ее строительство. Русская православная община в Вестеросе отрицает получение денег. Служба госбезопасности Швеции заявляла, что представители церкви могли иметь контакты с российской разведкой.