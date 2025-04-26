Более 15 тысяч человек приняли участие в субботнике в Кочубеевском округе

Свыше 15 тыс. жителей приняли участие в субботнике в Кочубеевском округе Ставропольского края. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Ставропольского края Фото: Администрация Ставропольского края

Глава Ставрополья выразил благодарность всем неравнодушным гражданам, присоединившимся к мероприятию. Владимиров также анонсировал открытие панно «Поколение победителей» в центральном парке села Кочубеевское, которое состоится накануне Дня Победы.

«Сельский парк в Кочубеевском — настоящая точка притяжения для жителей округа. В 2019 году мы благоустроили его в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Получилось хорошее место для прогулок, отдыха и занятий спортом. Больше того, парк — настоящее место памяти. Здесь расположены Вечный огонь, Братская могила воинов-земляков, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн и Аллея Победы»,— заявил Владимир Владимиров.

Кроме того, губернатор пригласил ставропольцев принять участие в экологической акции «Сохраним природу Ставрополья». Мероприятие продлится до 5 июня.

Николай Аксенов