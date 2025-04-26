Мошенники запугали пенсионерку переводом денег для вражеской армии и украли 5 млн рублей

В полицию Волгодонска обратилась 65-летняя местная жительница, которая рассказала, что на ее мобильный телефон поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником портала, предоставляющего государственные услуги. Звонивший сообщил, что личный кабинет женщины взломали мошенники и пытаются совершить перевод денег на нужды армии не дружественного государства, что грозит женщине уголовной ответственностью как пособнику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Далее собеседник сказал пенсионерке, что с ней свяжется сотрудник правоохранительных органов, который будет непосредственно проводить комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание злоумышленников, подозреваемых в хищении денежных средств со вклада заявительницы.

Как сообщает пресс-служба донской полиции, далее мошенники убедили потерпевшую в необходимости обналичить свои банковские сбережения и через банкомат внести их на «безопасный счет».

Сумма ущерба составила более 5 млн руб. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полиция пытается установить злоумышленников.

Сергей Иванов