Мошенники запугали пенсионерку переводом денег для вражеской армии и украли 5 млн рублей
В полицию Волгодонска обратилась 65-летняя местная жительница, которая рассказала, что на ее мобильный телефон поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником портала, предоставляющего государственные услуги. Звонивший сообщил, что личный кабинет женщины взломали мошенники и пытаются совершить перевод денег на нужды армии не дружественного государства, что грозит женщине уголовной ответственностью как пособнику.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Далее собеседник сказал пенсионерке, что с ней свяжется сотрудник правоохранительных органов, который будет непосредственно проводить комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание злоумышленников, подозреваемых в хищении денежных средств со вклада заявительницы.
Как сообщает пресс-служба донской полиции, далее мошенники убедили потерпевшую в необходимости обналичить свои банковские сбережения и через банкомат внести их на «безопасный счет».
Сумма ущерба составила более 5 млн руб. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полиция пытается установить злоумышленников.