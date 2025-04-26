Сорван план по возведению к 1 сентября модульного здания для школы №6 в Батайске

Как написал в своем Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, строительство школы №6 в Батайске должно закончиться через два года. Для удобства детей и родителей на этот период планировалось построить модульное здание рядом со школой. Были выделены деньги, но «из-за попустительства и плохой подготовки документов» контракты не заключили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«К сентябрю модульное здание готово не будет», - констатировал Юрий Слюсарь.

Какая из подчиненных ему структур допустила «попустительство» глава региона не указал.

По его словам, оставшиеся без школы дети будут распределены в другое учебное заведение, их транспортировку обеспечат специальные автобусы. «Постараемся в этом году до наступления холодов ввести модульное здание в строй», - написал Юрий Слюсарь.

Сергей Иванов