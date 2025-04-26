В Ярославле решили возобновить отопительный сезон
Мэр Ярославля Артем Молчанов принял решение включить отопление в жилых домах города. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
«Постановление направлено в теплоснабжающие организации. Работы по включению тепла начнутся незамедлительно. Просим вас проявить терпение»,— обратился господин Молчанов к жителям города.
Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев на фоне понижения среднесуточной температуры и прогнозах о заморозках призвал глав районов включать отопление, отключенное 19 апреля, если есть такая потребность и техническая возможность.