В Москве в ночь на понедельник ожидаются заморозки

В ночь на понедельник, 28 апреля, температура в Москве опустится до –2°С, пройдет локальный снег. По области будет до минус –3...–5°С, сообщил «РИА Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В ночь на воскресенье, 27 апреля, в большинстве районов Подмосковья будут заморозки от 0 до –1°С. В Москве температура ожидается на уровне нуля. Под утро понедельника на западе, юго-западе и юге столицы местами может появиться снежный покров высотой 0,5-2 см, днем он растает. Со вторника холод отступит и температура ночью станет «устойчиво положительной», добавил синоптик.

В Москве и Подмосковье действует оранжевый уровень погодной опасности из-за заморозков. По прогнозу Росгидрометцентра, сегодня, 26 апреля, в столице будет 7-9°C, облачно с прояснениями (в Подмосковье — 5–10°C).