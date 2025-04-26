Прокуратура Новороссийска помогла участнику СВО получить соцвыплату

Участник специальной военной операции из Новороссийска получил единовременную выплату в 500 тыс. руб. благодаря вмешательству прокуратуры, сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Городское управление социальной защиты населения отказало военнослужащему в выплате из-за отсутствия регистрации в Краснодарском крае. Прокуратура установила, что на момент заключения контракта он проживал в Новороссийске с семьей. Данный факт был установлен в суде, что позволило востановить право бойца на соцвыплату.

Лия Пацан