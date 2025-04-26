Аэропорт Сочи работает по фактической погоде

Аэропорт Сочи 26 апреля 2025 года работает с учетом сложных метеоусловий — туманов, дождей и гроз. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани. В связи с этим ожидаются корректировки во времени прибытия и вылета рейсов.

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В настоящий момент из-за плохой видимости экипажи 11 самолетов приняли решение об уходе на запасные аэродромы. Четыре борта переадресованы в Минеральные Воды, три — в Грозный, два — во Владикавказ, по одному — в Ставрополь и Махачкалу. В периоды улучшения видимости часть рейсов выполнила приземление в штатном режиме. К 13:00 аэропорт обслужил 30 прибывающих и 29 вылетающих рейсов.

Представители авиакомпаний в соответствии с требованиями ФАП-82 обеспечивают пассажиров всем необходимым на время ожидания.

Наталья Решетняк