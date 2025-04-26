В День родного языка и 139-летие великого татарского поэта авиакомпания «ЮВТ Аэро» присвоила имя Габдуллы Тукая самолету Bombardier CRJ 200. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Авиакомпания «ЮВТ Аэро» назвала самолет в честь Габдуллы Тукая

Фото: Социальные сети авиакомпании «ЮВТ Аэро» Авиакомпания «ЮВТ Аэро» назвала самолет в честь Габдуллы Тукая

Фото: Социальные сети авиакомпании «ЮВТ Аэро»

Имя татарского народного поэта нанесено на фюзеляж самолета.

26 апреля в Республике Татарстан отмечают День родного языка, приуроченный к 139-летию со дня рождения Габдуллы Тукая (1886–1913).

Влас Северин