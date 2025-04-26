147 тысяч жителей Татарстана стали участниками санитарно-экологического двухмесячника. Об этом министр экологии Татарстана Александр Шадриков доложил раису республики Рустаму Минниханову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В экологическом двухмесячнике приняли участие почти 150 тысяч татарстанцев

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ В экологическом двухмесячнике приняли участие почти 150 тысяч татарстанцев

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

С начала двухмесячника на полигоны вывезено около 62 тыс. кубометров отходов, задействовано около 4 тыс. единиц спецтехники, высажено 74,5 тыс. деревьев и кустарников.

Надзорные органы зафиксировали 1813 нарушений, из которых 859 касаются свалок. Для сравнения: в прошлом году было выявлено 1500 нарушений, из которых 656 были свалками. Составлено 606 протоколов, наложено штрафов на сумму более 300 тыс. руб. В 2024 году за аналогичный период было составлено 498 протоколов на сумму 688,5 тыс. руб.

Основные нарушения связаны со свалками строительных, сельскохозяйственных и производственных отходов, а также захламлением придомовых территорий.

Влас Северин