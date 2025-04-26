Питьевая вода в Павловском районе Кубани подавалась с нарушением санитарных норм

Прокуратура Павловского района обнаружила серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических норм в деятельности местных водоснабжающих организаций, создавшие угрозу здоровью потребителей. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Установлено, что предприятия эксплуатировали источники водоснабжения без необходимого санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водных объектов действующим нормам. Также не были определены границы зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Также отмечено отсутствие планировки территории первого пояса зоны санитарной охраны для отвода поверхностного стока и отсутствие ограждений этой зоны. Данные упущения создали опасность для здоровья и благополучия потребителей коммунальных услуг.

По итогам проверки директорам водоснабжающих организаций внесены представления об устранении нарушений федерального законодательства. Кроме того, прокуратура возбудила административное дело по статье 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Наталья Решетняк