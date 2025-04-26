В Екатеринбурге установят памятник полководцу Александру Суворову
Памятник полководцу Александру Суворову установят в Екатеринбурге, сообщили в мэрии по итогам заседания комиссии по топонимике под председательством заместителя главы города Рустама Галямова. Место для монумента будет определено позже.
Мэрия Екатеринбурга
Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ
Кроме того, комиссия решила присвоить имя генерала Николая Грачева скверу, расположенному вдоль улицы Восточной (от Малышева до Ленина). Генерал Грачев с 1984 года по 1987 год командовал Уральским военным округом, был удостоен множества наград, включая ордена Ленина и Красной Звезды.
По решению комиссии, в Екатеринбурге появятся три мемориальные доски:
- первая будет установлена в честь ученой, которая внесла значительный вклад в лечение неврологических заболеваний, Руфины Образцовой на фасаде здания по адресу: улица Белинского, 71;
- вторая будет посвящена участнику Великой Отечественной войны Михаилу Морозову и появится на фасаде дома по адресу: улица 8 Марта, 2;
- третья увековечит память почетного тренера Свердловской области по боксу Владимира Козлова и будет установлена на ул. Электриков, 19.