В Екатеринбурге установят памятник полководцу Александру Суворову

Памятник полководцу Александру Суворову установят в Екатеринбурге, сообщили в мэрии по итогам заседания комиссии по топонимике под председательством заместителя главы города Рустама Галямова. Место для монумента будет определено позже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэрия Екатеринбурга

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Мэрия Екатеринбурга

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Кроме того, комиссия решила присвоить имя генерала Николая Грачева скверу, расположенному вдоль улицы Восточной (от Малышева до Ленина). Генерал Грачев с 1984 года по 1987 год командовал Уральским военным округом, был удостоен множества наград, включая ордена Ленина и Красной Звезды.

По решению комиссии, в Екатеринбурге появятся три мемориальные доски:

первая будет установлена в честь ученой, которая внесла значительный вклад в лечение неврологических заболеваний, Руфины Образцовой на фасаде здания по адресу: улица Белинского, 71;

вторая будет посвящена участнику Великой Отечественной войны Михаилу Морозову и появится на фасаде дома по адресу: улица 8 Марта, 2;

третья увековечит память почетного тренера Свердловской области по боксу Владимира Козлова и будет установлена на ул. Электриков, 19.

Анастасия Брагина