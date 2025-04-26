Бастрыкину доложат по делу о смерти сочинца от передозировки наркотиков
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о смерти сочинца в 2016 году. Об этом сообщает Информационный центр СКР.
Фото: Информационный центр СК России
Тело 29-летнего мужчины обнаружили девять лет назад недалеко от центрального пляжа Сочи. Близкие погибшего утверждают, что к его смерти, которая наступила от передозировки психотропным препаратом, могут быть причастны его знакомые и сожительница, так как они имели перед мужчиной долговые обязательства.
В Следственном управлении СК России по Краснодарскому краю расследовалось уголовное дело, которое было прекращено. С этим не согласились родственники умершего, о чем сообщили в Инфоцентр СКР. Александр Бастрыкин поручил возобновить расследование.