Сын замглавы управления ЦРУ погиб на СВО

В зоне боевых действий на Украине в 2024 году погиб 21-летний Майкл Глосс, сын замдиректора ЦРУ по цифровым инновациям Джулианы Галлины Глосс, сообщил NBC представитель ведомства. В ЦРУ не уточнили, на чьей стороне воевал молодой человек. Его отец Ларри Глосс рассказал The Washington Post, что их сын участвовал в боях на стороне России и погиб в Донецкой народной республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Michael Gloss Фото: Michael Gloss

В ЦРУ сказали, что трагедия произошла весной прошлого года, отметив, что Майкл Глосс, «страдал психическими расстройствами». NBC уточняет, что семья погибшего публиковала некролог, из которого следовало, что Майкл умер «во время путешествия по Восточной Европе». Его отец сообщил, что семья узнала о гибели сына от сотрудника консульской службы Госдепа. До этого они якобы не знали, где он находится. «Для нас было абсолютной новостью, что он был вовлечен в какие-либо военные отношения с Россией»,— сказал Ларри Гросс.

По его словам, в свидетельстве о смерти, выданном российской стороной, говорилось, что молодой человек погиб 4 апреля 2024 года от «обильной потери крови» в результате артиллерийского обстрела. «Он погиб, прибежав на помощь раненому товарищу, пытаясь защитить его»,— добавил Гросс-старший. Он подтвердил, что его сын большую часть жизни боролся с психическим заболеванием. Его похороны прошли в декабре.