Следствие начало проверку после гибели двух человек на пожаре в Астрахани

Следственный отдел по Кировскому району Астрахани приступил к процессуальной проверке по факту гибели на пожаре двух человек. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Согласно релизу, в ночь на сегодня, субботу, произошел пожар в квартире на первом этаже дома № 17 на ул. Советской в Кировском районе. Специалисты локализовали огонь и нашли в жилище тело женщины 1933 года рождения.

Кроме того, в результате отравления угарным газом погибла женщина 1946 года рождения, которая проживала этажом выше. Пострадал ребенок 2013 года рождения, его увезли в медучреждение. Как только проверка завершится, следствие примет процессуальное решение.

Павел Фролов