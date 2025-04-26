Самолет-лаборатория увеличил осадки на Ставрополье на 30%

Применение самолета-лаборатории Росгидромета увеличило количество осадков в Ставропольском крае на 25-30%. Об этом во время прямой линии сообщил министр сельского хозяйства региона Сергей Измалков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Росгидромет Фото: Росгидромет

По словам министра, 25 апреля воздушное судно с технологией искусственного увеличения осадков совершило последний вылет в связи с завершением контрактного периода работы в регионе.

«В 2026 году власти края планируют продлить программу по привлечению специализированного самолета. В августе-сентябре 2025 года краевое правительство проработает бюджет на эти цели»,- рассказал Сергей Измалков.

Ранее сообщалось, что метеорологическую лабораторию Росгидромета планировалось использовать для улучшения состояния озимых культур и обеспечения весенних полевых работ. В 2024 году аграрии Ставрополья потеряли часть урожая из-за засухи.

Николай Аксенов