МЧС опубликовало кадры тушения тягача «КамАЗ» после возгорания в моторном отсеке

Пожарные потушили загоревшийся седельный тягач «КамАЗ» на трассе около деревни Нижняя Пыхта в Дебесском районе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии. Площадь возгорания составила 8 кв. м, пострадавших нет. Огонь уничтожил моторный отсек, кабину. Был поврежден прицеп с товаром.

«Во время движения у автомобиля отказал генератор, перестали работать приборы, произошел хлопок в моторном отсеке. Во время остановки произошел второй хлопок, повалил дым. Остановившись, водитель вызвал пожарных, принялся тушить возгорание огнетушителем, также помогали тушить очевидцы. Но огонь распространялся очень быстро, к приезду огнеборцев кабина уже горела открытым пламенем»,— сказал дознаватель ведомства Евгений Гущин.

Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в генераторе грузовика. К ликвидации привлекали две единицы техники и пять сотрудников Пожарно-спасательной части №29 ГПС УР.