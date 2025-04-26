В Сочи задержали таксиста из Краснодара, пытавшегося скрыться от ДПС

Сотрудники Госавтоинспекции задержали в Сочи 32-летнего водителя такси, который проигнорировал требование об остановке, пытался скрыться и создавал аварийные ситуации на дороге. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю

Инспекторы ДПС, патрулировавшие Адлерский район, выявили нарушения ПДД у водителя автомобиля Toyota Prius и попытались его остановить. Водитель проигнорировал законные требования полицейских и попытался скрыться.

В результате преследования несколько патрульных машин заблокировали нарушителя на одной из улиц в Хостинском районе и задержали его. За рулем такси оказался житель Краснодара. По внешним признакам он находился в состоянии опьянения, однако отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Автомобилиста отстранили от управления транспортным средством, а машину эвакуировали на специализированную стоянку. Правоохранители составили в отношении нарушителя четыре протокола об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 19.3, ч. 1 ст. 12.26, ч. 2 ст. 12.25 и ст. 12.6 КоАП РФ.

Лия Пацан