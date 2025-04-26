Выручка пермского производителя СИЗов перевалила за 7 млрд рублей

АО «Сорбент» опубликовало финансовую отчетность за 2024 год. Согласно данным Центра раскрытия корпоративной информации, выручка общества составила 7 млрд руб., что выше показателя предыдущего года на 18,4% (в 2023-м — 5,9 млрд руб.). Чистая прибыль выросла на 4%: с 1,4 млрд до 1,5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В бухгалтерском отчете указано также, в прошлом году на 38,7% увеличились расходы в связи с оплатой труда сотрудников: с 1 млрд до 1,3 млрд руб. Себестоимость продаж выросла на 21% и достигла 4,1 млрд руб.

АО «Сорбент» позиционирует себя крупнейшим российским разработчиком и производителем средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) для работников промышленных предприятий, гражданской обороны и эвакуации при пожарах, а также активированных углей, коагулянтов, систем подготовки и очистки воды. Компания выпускает свою продукцию под брендами UNIX, ДОТ, ДОТпро, МАГ, ГДЗК, «Родник» и другими. «Сорбент» контролируется структурами, близкими к владельцу ГК «Нефтехимпром» Владимиру Матыцину. С 2018 года производство работает под брендом «Зелинский групп».