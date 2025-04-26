В 2025 году господдержка АПК Кабардино-Балкарии превысит 4 млрд рублей

Господдержка агропромышленного комплекса Кабардино-Балкарии в 2025 году превысит 4 млрд руб. Об этом сообщил своем Telegram-канале глава республики Казбек Коков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В основном это средства, предназначенные для развития растениеводства, мелиорации, племенного животноводства, малых форм хозяйствования, комплексного развития сельских территорий»,— написал Казбек Коков.

В части развития мелиоративного комплекса глава региона отметил, что в КБР с начала года введено 3,4 тыс. га орошаемых земель, что составляет 98% от плана.

Общая посевная площадь в Кабардино-Балкарии, как и годом ранее, составит около 282 тыс. га. Основные территории — более 216 тыс. га — заняты яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами, а также овощами.

Николай Аксенов