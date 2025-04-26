Проезд по улице Красного Курсанта в Петроградском районе ограничат на сутки с 27 апреля

С 27 апреля в нескольких районах Петербурга вводятся дорожные ограничения. Подробнее о них рассказали в пресс-службе городской администрации.

Так, в Петроградском районе в связи с ремонтом дороги на сутки (с 08:00 27 апреля до 08:00 28 апреля) закрывается движение по улице Красного Курсанта от Малого проспекта П.С. до Большого проспекта П.С. Также горожанам напомнили, что по 14 мая действует ограничение движения по улице Красного Курсанта от Гдовской улицы до Большого проспекта П.С. (включая перекрестки).

В Петродворцовом районе с 27 по 28 апреля будет частично перекрыта Манежная улица. Речь идет об участке от Александровской до Еленинской улицы. Там будет вестись ремонт дороги.

В Приморском районе из-за прокладки инженерных сетей с 27 апреля по 1 мая закрывается движение по Солунской улице от Поклонногорской до 1-й Полевой.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что съезд № 2 на транспортной развязке в районе Бронки будет закрыт до конца мая.

Дарья Астанина