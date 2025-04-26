В Ярославской области ограничили движение по мосту из-за повреждения

В Брейтове введены ограничения на движение транспорта по мосту через реку Сить из-за повреждения дорожного полотна, сообщили в правительстве Ярославской области. Администрация округа приняла срочные меры для обеспечения безопасности на этом участке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Заместитель председателя Правительства области и министр дорожного хозяйства и транспорта Роман Душко сообщил, что скоро начнется обследование моста. На основе результатов будут приняты решения по устранению дефекта.

Сейчас на мосту действует реверсивное движение по одной полосе. Установлены ограничители и предупреждающие знаки. Для грузовиков разработана схема объезда через Брейтово, Покровское-на-Сити, Станилово и Бутовскую. Глава Брейтовского муниципального округа Андрей Перов подчеркнул, что участок дороги для объезда будет отремонтирован в этом году.

Антон Голицын