Сегодня в главной донской библиотеке проведут «Библионочь» в честь Дня Победы

26 апреля ГБУ РО Донская государственная публичная библиотека присоединится к Всероссийской акции «Библионочь-2025». Мероприятие приурочено к Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы. Тема акции – «Свои герои», она пройдет под слоганом «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Акция пройдет с 17:00 до 23:00. В программе — лекции, мастер-классы, экскурсии. Вход бесплатный. Для того, чтобы получить билеты необходимо пройти предварительную регистрацию.

Сергей Иванов