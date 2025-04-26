В Перми планируется запуск сервиса доставки «Яндекс Лавка»

В Перми может начать работу сервис быстрой доставки продуктов «Яндекс Лавка». Как сообщает портал «Пятница» со ссылкой на свой источник, пермское отделение сервиса будет работать не по франшизе. Сейчас ведется поиск курьеров, запуск проекта запланирован на май.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Яндекс Лавка — российский сервис заказа готовой еды, продуктов и хозяйственных товаров на дом с локальных складов через мобильное приложение или веб-сайт. Запущен в 2019 году. Сегодня «Яндекс Лавка» представлена в Московской, Ленинградской областях, в Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Краснодаре и других городах РФ.