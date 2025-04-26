Житель Челябинска отдал мошенникам 13 млн рублей сбережений

В Челябинске мошенники выманили у 50-летнего горожанина 13 млн руб. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Челябинец рассказал сотрудникам полиции, что получил в мессенджере сообщение якобы от коллеги с прошлого места работы, который сообщил, что база с персональными данными организации взломана и есть вероятность, что этим могут воспользоваться злоумышленники. Чтобы этого избежать, горожанину посоветовали следовать инструкциям «сотрудника силовых структур». Вскоре позвонил «силовик» и заявил о пытке списания денег, которую им удалось предотвратить. Он убедил челябинца снять все средства и перечислить на «безопасный счет». Горожанин последовал инструкциям и лишился всех сбережений — более 13 млн руб.