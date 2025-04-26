За минувшие сутки спасатели ликвидировали восемь пожаров

За сутки 25 апреля пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области ликвидировали восемь техногенных пожаров и последствия пяти дорожно-транспортных происшествий. К месту ЧП выезжали 132 специалиста и 33 единицы техники. Об этом сообщает пресс-служба донского управления МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Ведомство предупреждает о сохраняющейся высокой пожароопасности (4 класс) в северо-восточных, центральных, южных, юго-восточных районах области и Приазовье.

Прогнозируется переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, местами сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-24 м/с. Ветер юго-западный и западный 5-10 м/с, днём местами, а также при грозе порывы 15-18 м/с, в отдельных районах 20-24 м/с.

Сергей Иванов