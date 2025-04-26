В России выявили второй случай заболевания холерой за неделю

У жителя Воронежской области, вернувшегося из Индии, диагностирована холера. Признаков заболевания у мужчины нет, но его поместили в инфекционный стационар, сообщило областное управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, россиянин прибыл рейсом из Индии в Москву 21 апреля. Первый на этой неделе случай заболевания холерой был подтвержден у жителя Московской области, прибывшего этим же рейсом. «В настоящее время пациент госпитализирован в бокс инфекционного стационара,... он получает антибиотики»,— уточнили в Роспотребнадзоре.

Уже установлен круг лиц, с которыми второй больной контактировал после возвращения. Они взяты под медицинское наблюдение, пока ни у кого из них симптомов заболевания нет. Роспотребнадзор заверил, что риски распространения заболевания отсутствуют.

Два дня назад, 24 апреля, Роспотребнадзор выявил холеру у жителя Подмосковья, вернувшегося из Индии. Под наблюдение взяли 321 человека из 33 регионов России, в том числе пассажиров рейса, которым он возвращался на родину. Мужчину также госпитализировали, его состояние оценивали как «удовлетворительное с положительной динамикой».