В Казани откроют генконсульство Белоруссии
В Казани откроется Генеральное консульство Республики Беларусь. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации и подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
Правительству Татарстана рекомендовано предоставить помещения для диппредставительства на условиях приобретения в собственность или аренды.
Консульский округ нового представительства будет включать территории Марий Эл, Татарстана, Чувашии, а также Кировской, Саратовской и Ульяновской областей. Эти территории будут исключены из консульского округа посольства Беларуси в России.
Российскому МИД поручено оформить договоренности с Белоруссией. Правительство Татарстана должно предоставить служебные и жилые помещения для консульства, а при необходимости выделить земельные участки для строительства.
Сейчас в Казани работает отделение посольства Республики Беларусь. Его возглавляет Виктор Щетько.