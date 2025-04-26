В Казани откроют генконсульство Белоруссии

В Казани откроется Генеральное консульство Республики Беларусь. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации и подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Правительству Татарстана рекомендовано предоставить помещения для диппредставительства на условиях приобретения в собственность или аренды.

Консульский округ нового представительства будет включать территории Марий Эл, Татарстана, Чувашии, а также Кировской, Саратовской и Ульяновской областей. Эти территории будут исключены из консульского округа посольства Беларуси в России.

Российскому МИД поручено оформить договоренности с Белоруссией. Правительство Татарстана должно предоставить служебные и жилые помещения для консульства, а при необходимости выделить земельные участки для строительства.

Сейчас в Казани работает отделение посольства Республики Беларусь. Его возглавляет Виктор Щетько.

Влас Северин