В Добрянском округе в ДТП погибли три человека

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось 25 апреля на автодороге Пермь — Березники в направлении Добрянки. Как сообщает Госавтоинспекция по региону, водитель «Лады Гранта» 2006 года рождения выехал на полосу встречного движения в месте, где маневр запрещен, после чего допустил лобовое столкновение с автомобилем «Рендж Ровер».

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фото: краевая Госавтоинспекция



В результате ДТП погиб водитель и два пассажира 2005 и 2007 годов рождения «Лады Гранта». Два пассажира иномарки госпитализированы в медицинское учреждение. По факту ДТП проводится проверка.

По данным aif.perm, авария произошла между селом Романово и поселком Челвой. В «Ладе Гранта» находились трое жителей Кизела.