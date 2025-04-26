В Казани за сутки произошло 172 ДТП

В Казани за последние сутки зарегистрировано 172 дорожно-транспортных происшествия. Информация об этом опубликована в Telegram-канале городской Госавтоинспекции.

В результате аварий пострадали 4 человека, погибших нет. Среди происшествий — два наезда на пешеходов на нерегулируемых переходах и столкновение из-за непредоставления преимущества встречному авто при повороте.

Из общего числа ДТП 77 случаев оформлены через центры обработки, еще 49 аварий с материальным ущербом зафиксированы сотрудниками ГИБДД на местах.

За сутки было выявлено 7 водителей в состоянии опьянения и 1 человек, управлявший транспортом без прав. В отделы полиции доставлены 6 граждан, подозреваемых в совершении преступлений.

Влас Северин