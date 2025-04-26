В Златоусте экс-сотрудников муниципальных учреждений осудили за мошенничество

Златоустовский городской суд вынес приговор экс-заместителю директора муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство» Антону Нагаеву и бывшему первому замруководителя МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Владимиру Горбунову. Они признаны виновными в мошенническом хищении 7 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Суд и следствие установили, что руководители, «преследуя корыстные цели и действуя умышленно по предварительному сговору», похитили у МБУ «Благоустройство» 7 млн руб., выделенные по национальному проекту «Жилье и городская среда» и предназначенные для исполнения обязательств по транспортировке и размещению твердых коммунальных отходов на полигоне.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области, задержавшие руководителей в марте 2022 года в Златоусте.

Златоустовский горсуд приговорил Антона Нагаева к трем годам лишения свободы, Владимира Горбунова — к четырем годам шести месяцам. Оба будут отбывать наказание в колонии общего режима. Также им назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности государственной и муниципальной службы в течение двух и пяти лет соответственно. Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в прошлом году Владимир Горбунов был осужден на 2,5 года колонии за кражу металла с территории бывшего завода «Булат». Установлено, что замначальника управления ЖКХ вместе с еще одним сотрудником МБУ «Благоустройство» сдали похищенное в пункт приема металлолома и причинили муниципалитету ущерб на сумму 1 млн руб.