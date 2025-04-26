Компания Илона Маска XAI пытается привлечь $20 млрд для развития ИИ

Компания XAI, которая специализируется на искусственном интеллекте и принадлежит американскому предпринимателю Илону Маску, ведет переговоры по поводу финансирования своего нового объединенного стартапа. Компания собирается привлечь $20 млрд. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Стартап касается ИИ и социальных сетей. Если сделка состоится, она станет вторым по величине раундом финансирования за всю историю. На первом месте — OpenAI, который привлек $40 млрд в этом году, следует из данных PitchBook.

Cтоимость XAI оценивается более чем в $100 млрд без учета долговых обязательств. Компания была основана в 2023 году. Она занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. В марте Илон Маск продал своему стартапу соцсеть X.