В США задержали судью, которая помогла мигранту сбежать из зала суда

Федеральные власти США выдвинули обвинения судье округа Милуоки штата Висконсин Ханне Дуган. Ее обвиняют в том, что она воспрепятствовала правосудию и укрывала человека от ареста. Согласно материалам следствия, она велела подсудимому — нелегальному мигранту из Мексики, которого обвиняли в домашнем насилии,— покинуть ее зал суда через служебный выход. Так, по версии обвинения, она попыталась помочь ему избежать офицеров миграционной службы, ожидавших его в коридоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ханна Дуган

Фото: из соцсетей Ханны Дуган / Reuters, Courtesy Hannah Dugan / Instagram / Reuters Ханна Дуган

Фото: из соцсетей Ханны Дуган / Reuters, Courtesy Hannah Dugan / Instagram / Reuters

Эдуардо Флорес-Руис, которого якобы пыталась спасти госпожа Дуган, не убежал от служителей закона. «Агенты преследовали Флорес-Руиса вдоль всего здания суда и в итоге задержали его возле пересечения ул. Стейт Стрит и 10-й улицы. Его скрутили и взяли под стражу»,— указано в материалах следствия. Это произошло 18 апреля.

О задержании госпожи Дуган стало известно накануне, 25 апреля. «Никто не стоит выше закона»,— прокомментировала задержание генпрокурор США Пэм Бонди в соцсети X. В тот же день прошел суд, на котором госпоже Дуган предъявили обвинения, а после отпустили под подписку о невыезде. У здания суда во время слушания собрались протестующие, скандируя требования немедленно освободить судью, передает Reuters.

The New York Times пишет, что происшествие вызвало общественный резонанс в США. Несколько глав американских регионов высказались в поддержку судьи. За нее вступаются общественники и активисты.

Александр Рыльский