День джаза на Оби, концерт «Алисы» и премьера фильма «С чего начинается Родина?»

Когда в Новосибирске отпразднуют Международный день джаза с ведущими музыкантами из разных уголков Сибири, где выступит легенда рока — группа «Алиса», а также чего ждать от премьерного показа фильма «С чего начинается Родина?».

26 апреля (суббота)

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Дом джаза в канун Международного дня джаза проведет фестиваль «Jazz на Оби». Музыканты из разных регионов Сибири примут участие в мероприятии. Это и соло-вокалисты, вокальные ансамбли и инструментальный бенд. Начало в 12.30 (26 апреля) и 18.30 (27 апреля).

В Доме ученых СО РАН выступит гитарный дуэт «Аранхуэс». Музыканты — лауреаты всероссийских и международных конкурсов. Они исполняют композиции в разных стилях — латиноамериканском, испанском, мексиканском, а также в жанре поп-музыки. Начало в 19.00.

27 апреля (воскресенье)

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В кинотеатре «Победа» пройдет премьера документального фильма «С чего начинается Родина?». Фильм посвящен 80-летию Великой Победы. Главными героями картины стали новосибирские школьники, которые приехали в город-герой Волгоград, чтобы погрузиться в историю Сталинградской битвы. После сеанса состоится встреча с режиссером фильма Надеждой Гетто. Начало в 17.00.

28 апреля (понедельник)

В Киноконцертном зале имени Маяковского пройдет благотворительный спектакль «Небылица». История разворачивается в 1950-е годы. Девушка Мария возвращается домой после войны. Она борется за свое счастье, за друзей и за любовь, демонстрируя невероятную силу духа, несмотря на послевоенную разруху. Начало в 19.00.

29 апреля (вторник)

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В Международный день джаза в Доме джаза выступит секстет Елены Забарской. Программа включает джаз из самых разных уголков мира: босанова, баллады и свинг. Елена Забарская — солистка ансамбля Павла Шаромова Новосибирской филармонии, заслуженный работник культуры и искусства Новосибирской области. Начало в 19.00.

30 мая (среда)

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На сцене «Локомотив-Арены» выступит рок-группа «Алиса». Музыканты представят альбом «Гойда». Свой первый концерт группа дала в 1983 году в Ленинграде. С этого момента музыканты завоевали сердца миллионов поклонников. Начало в 19.30.

1 мая (четверг)

В Новосибирском театре оперы и балета пройдет большой концерт хоровой музыки. На сцене выступят хор и артисты НОВАТа. В первом отделении прозвучат отечественные композиции из циклов — «Двенадцать хоров на стихи Якова Полонского», «Четыре русские песни на стихи Николая Клюева», «Две русские песни» Сергея Слонимского и другие. Во втором отделении в преддверии празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне будет представлена кантата Алексея Ларина «Солдатские песни» для чтеца, народных голосов и инструментального ансамбля. Начало в 15.00.

2 мая (пятница)

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В концертном зале имени Каца выступит Новосибирский академический симфонический оркестр. В программе заявлена последняя симфония Людвига ван Бетховена — №9. Она включает часть Ode an die Freude («Оды к радости») и поэмы Фридриха Шиллера. Начало в 18.00.