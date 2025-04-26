Под Санкт-Петербургом произошло массовое ДТП

На Киевском шоссе столкнулись десятки автомобилей. ТАСС опубликовал видео с места происшествия. На кадрах видно, что несколько автомобилей сильно повреждены. Агентство уточняет, что столкнулись более десяти машин. На месте происшествия находятся полиция, эвакуаторы и другие дорожные службы.

Как пишет Telegram-канал Shot, на дороге столкнулись минимум 22 автомобиля. Авария произошла неподалеку от Гатчины, которая находится в 40 км от Санкт-Петербурга.

Накануне, 25 апреля, ГУ МЧС по Ленинградской области сообщало, что сегодня ночью в регионе местами будет гололедица. Также будет идти снег. Ведомство предупреждало, что из-за этого возможны аварии. Такая погода сохранится в Ленинградской области до 28 апреля.