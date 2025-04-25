Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Курск». Он заслушал доклады командования о работе группировки по освобождению районов Курской области от вторгшихся подразделений армии Украины.

Как сообщила пресс-служба Минобороны, о выполнении боевых задач группировки министру доложил генерал-полковник Валерий Солодчук. Он рассказал о выполнении боевых задач и «характере действий противника». Подробностей не приводится.

Андрей Белоусов высоко оценил результаты боевой работы войск. Военнослужащим министр вручил государственные награды. Из видео, которое опубликовало ведомство, следует, что в их числе медали «За отвагу» и ордена Мужества.