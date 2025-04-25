В Новороссийске откроют восемь пляжей для купания с 1 июня

Восемь морских пляжей Новороссийска откроются для купания 1 июня. Власти города разрешили использовать для плавания восемь прибрежных участков в трех административных районах — Центральном, Южном и Новороссийском. Соответствующий документ подписал заместитель мэра Александр Гавриков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

В список доступных для отдыха территорий включены: Центральный пляж с доступом для маломобильных граждан, Суджукская коса, Алексино, Широкая Балка, Южная Озереевка, Дюрсо, Русское море и пляж На мысе.

При этом 24 участка Черноморского побережья остаются под запретом, в том числе часть Цемесской бухты и окраина Суджукской косы. Также не рекомендуется купаться в городских водоемах — озерах, прудах и водохранилищах. Всего в перечень опасных для посещения мест вошли 27 объектов, включая озеро Соленое.

Купальный сезон стартует в Новороссийске 1 июня и продлится до 15 сентября.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о непригодности пляжей Анапы Темрюкского района для купания. При этом качество питьевой воды, продуктов питания и воздуха в указанных зонах соответствует действующим санитарным нормам.

Анна Гречко